Саудовская Аравия угрожает обвалить цены на нефть до 50 долларов – WSJ

Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.

Об этом сообщили представители ОПЕК, пишет The Wall Streer Journal.

Другие производители интерпретировали эти заявления как завуалированную угрозу от Саудовской Аравии: королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут придерживаться договоренностей ОПЕК+.

Ключевые члены альянса, в который входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, планируют обсудить возможность смягчения ограничений на производство в декабре во время онлайн-встречи в среду.

Реклама:

После того, как во вторник Иран запустил ракеты по Израилю, цены на нефть выросли после нескольких недель постоянного снижения. Цена нефти марки Brent, международный эталон, выросла на 5%, но в конце концов стабилизировалась на 2,4% выше, чуть ниже $70 за баррель.

Запад опасается, что более широкий конфликт может перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, который проходит через Ормузский пролив, граничащий с Ираном, и это подтолкнет цены вверх.

Однако геополитическая напряженность продолжается уже несколько месяцев без существенного влияния на цены на нефть, и это расстраивает саудовских чиновников. Это частично связано с тем, что другие члены картеля не придерживались планов по ограничению производства большую часть этого года.

Реклама:

Во время телефонной конференции на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдельазиз бин Салман, предупредил других производителей, что цены могут упасть до $50 за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства.

По словам делегатов ОПЕК, которые присутствовали на звонке, он особенно отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.

Саудовское послание было таким: "Нет смысла увеличивать объёмы производства, если для них нет места на рынке", - сказал один из делегатов. "Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+".

Напомним:

Саудовская Аравия готова отказаться от своего неофициального целевого уровня цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь увеличить добычу и вернуть себе долю рынка.