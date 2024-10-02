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В Украине заработал новый госадминистратор: чем будет заниматься

Среда, 2 октября 2024, 13:17 - Виктор Волокита

В Украине начало работать новое государственное предприятие "Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне". 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Госпредприятие займется администрированием градостроительного кадастра, а также будет администратором Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) и Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).

Задача администратора - обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление Градостроительным кадастром на государственном уровне. 

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"Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране", - рассказали в министерстве. 

В сообщении также говорится, что 5 октября Министерство развития общин и территорий проведет встречу с областными военными администрациями (ОВА) для обсуждения вопроса о представлении информации о заказчиках градостроительной документации. Уже 10 октября запланировано проведение первого обучения общин по работе функционала заказчика градостроительной документации.

Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать повышению прозрачности в градостроительстве, развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

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Напомним:

Правительство приняло постановление о запуске электронного градостроительного кадастра на государственном уровне.

строительство Украина
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