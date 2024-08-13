В Україні запустять містобудівний кадастр на держрівні: коли запрацює
Уряд ухвалив постанову про запуск електронного містобудівного кадастру на державному рівні.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Згідно з повідомленням, вся взаємодія з містобудівною документацією відбуватиметься в єдиній електронній системі — містобудівному кадастрі на державному рівні. Він запрацює через місяць, після того, як постанова набуде чинності.
"Раніше кадастри існували тільки в деяких органах місцевого самоврядування. Більшість містобудівної документації була в паперовому вигляді. Документи губили, підробляли чи гальмували їх розгляд заради хабарів", - розповіли в пресслужбі міністерства.
У Мінцифрі переконують, що із запуском електронного кадастру вся містобудівна інформація, документи та процедури їх погодження будуть в електронній системі.
Це допоможе пришвидшити процеси будівництва та розбудови інфраструктури. А також сприятиме підвищенню прозорості й захисту сфери від махінацій.
"Цифровізуємо, щоб боротися з корупцією", - додали в міністерстві.
Нагадаємо:
Україна зекономила 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Мінцифри та Національного антикорупційного бюро України.
Економічна правда