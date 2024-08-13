В Україні запустять містобудівний кадастр на держрівні: коли запрацює 

Уряд ухвалив постанову про запуск електронного містобудівного кадастру на державному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Згідно з повідомленням, вся взаємодія з містобудівною документацією відбуватиметься в єдиній електронній системі — містобудівному кадастрі на державному рівні. Він запрацює через місяць, після того, як постанова набуде чинності.

"Раніше кадастри існували тільки в деяких органах місцевого самоврядування. Більшість містобудівної документації була в паперовому вигляді. Документи губили, підробляли чи гальмували їх розгляд заради хабарів", - розповіли в пресслужбі міністерства.

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У Мінцифрі переконують, що із запуском електронного кадастру вся містобудівна інформація, документи та процедури їх погодження будуть в електронній системі.

Це допоможе пришвидшити процеси будівництва та розбудови інфраструктури. А також сприятиме підвищенню прозорості й захисту сфери від махінацій.

"Цифровізуємо, щоб боротися з корупцією", - додали в міністерстві.

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Економічна правда