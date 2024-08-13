Всі розділи
Укр / Рус

В Україні запустять містобудівний кадастр на держрівні: коли запрацює 

Вівторок, 13 серпня 2024, 16:26 - Віктор Волокіта

Уряд ухвалив постанову про запуск електронного містобудівного кадастру на державному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. 

Згідно з повідомленням, вся взаємодія з містобудівною документацією відбуватиметься в єдиній електронній системі — містобудівному кадастрі на державному рівні. Він запрацює через місяць, після того, як постанова набуде чинності.

"Раніше кадастри існували тільки в деяких органах місцевого самоврядування. Більшість містобудівної документації була в паперовому вигляді. Документи губили, підробляли чи гальмували їх розгляд заради хабарів", - розповіли в пресслужбі міністерства. 

Реклама:

У Мінцифрі переконують, що із запуском електронного кадастру вся містобудівна інформація, документи та процедури їх погодження будуть в електронній системі. 

Це допоможе пришвидшити процеси будівництва та розбудови інфраструктури. А також сприятиме підвищенню прозорості й захисту сфери від махінацій.

"Цифровізуємо, щоб боротися з корупцією", - додали в міністерстві. 

Реклама:

Нагадаємо: 

Україна зекономила 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Мінцифри та Національного антикорупційного бюро України.

Економічна правда

Мінцифри уряд
Реклама:
Матеріали за темою
Резиденти "Дія.City" заплати податків за пів 2024 року майже як за весь минулий 12 серпня 2024, 16:39
У Мінцифрі стверджують, що у співпраці з НАБУ зекономили 3,3 млрд на дронах  9 серпня 2024, 13:29
App Store заблокував  50 застосунків з нелегальними азартними іграми на вимогу Мінцифри 31 липня 2024, 10:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті