Цены на нефть в мире подскочили: причины

Цены на нефть подскочили более чем на доллар на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1 доллар, или на 1,36%, до 74,56 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подскочила на 1,07 доллара, или на 1,53%, до 70,9 доллара.

Во время торгов во вторник обе нефтяные марки выросли более чем на 5%.

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Сообщается, что рынки нефти в основном были сосредоточены на рассказах об ухудшении глобальных экономических перспектив, что приведет к падению спроса на топливо.

Рано в среду Иран заявил, что его ракетная атака на Израиль закончилась, если не будет дальнейших провокаций, в то время как Израиль и США пообещали отплатить Тегерану, поскольку опасения широкой войны усилились.

Тегеран заявил, что любой ответ Израиля на атаку, в которой, по его словам, было задействовано более 180 баллистических ракет, будет встречен огромными разрушениями.

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Непосредственное вовлечение Ирана, члена ОПЕК, повышает вероятность перебоев в поставках нефти. В августе добыча нефти в стране выросла до шестилетнего максимума - 3,7 миллиона баррелей в сутки.

Данные по запасам нефти в США были смешанными: запасы сырой нефти и дистиллятов снизились на прошлой неделе, в то время, как запасы бензина выросли.

Напомним:

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, 30 сентября, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может уменьшить поставки из ключевых регионов производства.