Нафта дорожчає на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, 30 вересня, на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка може зменшити постачання з ключових регіонів виробництва.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у листопаді зросли на 51 цент, або 0,71%, до $72,49 за барель. Цей контракт закінчується у понеділок, а більш активний контракт на постачання у грудні підвищився на 50 центів, або 0,7%, до $72,04.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate США здорожчали на 43 центи, або 0,63%, до $68,61 за барель.

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Минулого тижня Brent подешевшала приблизно на 3%, тоді як WTI знизилася в ціні приблизно на 5%, оскільки занепокоєння попитом зросли після того, як фіскальні стимули з боку Китаю, другої за величиною економіки світу й найбільшого імпортера нафти, не змогли заспокоїти впевненість ринку.

Однак ціни у понеділок були підтримані можливістю розширення конфлікту на Близькому Сході за участю Ірану, ключового виробника і члена Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), після того, як Ізраїль посилив свої атаки на бойовиків "Хезболли" і "Хуті", які підтримує Іран.

Ізраїль заявив, що в неділю бомбардував цілі хуситів у Ємені, розширюючи свою конфронтацію із союзниками Ірану через два дні після вбивства лідера "Хезболли" Сайєда Хасана Насралли під час ескалації конфлікту в Лівані.

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Міністр оборони США Ллойд Остін дозволив армії посилити свою присутність на Близькому Сході, а Пентагон заявив у неділю, що якщо Іран, його партнери або його довірені особи атакують персонал або інтереси США, Вашингтон "вживе всіх необхідних заходів для

У контексті рішучого удару Ізраїлю по "Хезболлі" ціни на нафту й надалі залежатимуть від динаміки попиту й пропозиції, сказав Тоні Сикамор, ринковий аналітик IG.

З його слів, враховуючи прийдешнє завершення добровільного скорочення постачань ОПЕК+ 1 грудня, WTI може випробувати свій мінімум 2021 року в діапазоні від $61 до $62 за барель.

Нагадаємо:

Ціни на нафту повільно опускалися на торгах у п'ятницю, 27 вересня, завершуючи тиждень суттєвим зниженням через очікування зростання пропозиції на ринку.