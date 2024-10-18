МВФ выделил Украине 1,1 миллиарда долларов финансирования

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Об этом говорится в релизе МВФ.

Отмечается, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF - высоким, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурные контрольные показатели.

Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи, добавили в МВФ.

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