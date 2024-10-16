МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України 18 жовтня
Середа, 16 жовтня 2024, 18:27 -
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.
Про це повідомляє МВФ, передає Укрінформ.
"Засідання щодо п’ятого перегляду заплановане на 18 жовтня", - зазначили у МВФ.
При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.
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