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МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України 18 жовтня

Середа, 16 жовтня 2024, 18:27 - Олексій Артемчук

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.

Про це повідомляє МВФ, передає Укрінформ.

"Засідання щодо п’ятого перегляду заплановане на 18 жовтня", - зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.

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