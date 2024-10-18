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Зеленский считает предложенные модели экономического бронирования несправедливыми

Пятница, 18 октября 2024, 19:16 - Артур Крыжный

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Об этом он сообщил во время интервью в телемарафоне о плане победы.

Он отметил, что задачей Министерства экономики и премьер-министра является поиск более справедливого подхода экономического бронирования.

"Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии", - отметил Зеленский.

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По словам президента, ключевые специалисты, которые работают на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войска и бизнеса остается сложным вопросом.

"Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как же малый", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.

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"Нельзя просто шашкой махать", - добавил он.

Напомним:

Областные военные администрации могут лишить права на признание критических для экономики предприятий и этим вопросом будут заниматься только министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

экономика
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