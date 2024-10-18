Зеленский считает предложенные модели экономического бронирования несправедливыми

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Об этом он сообщил во время интервью в телемарафоне о плане победы.

Он отметил, что задачей Министерства экономики и премьер-министра является поиск более справедливого подхода экономического бронирования.

"Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии", - отметил Зеленский.

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По словам президента, ключевые специалисты, которые работают на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войска и бизнеса остается сложным вопросом.

"Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как же малый", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.

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"Нельзя просто шашкой махать", - добавил он.

Напомним:

Областные военные администрации могут лишить права на признание критических для экономики предприятий и этим вопросом будут заниматься только министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.