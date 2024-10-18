Россия использует подставные компании в Дубае для транспортировки газа из Arctic LNG 2

Россия использует сеть подставных компаний, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа из проекта Arctic LNG 2.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сентябре суда "Великий Новгород", "Псков" и "Лаперуз", ранее находившиеся под российским управлением, были переданы компании Matias Ship Management. Зарегистрированный адрес компании - совместное офисное помещение в отеле Meydan, где размещена и другая дубайская фирма - Nur Global Shipping, которую подозревают в помощи России собирать теневой флот.

Отель расположен в зоне свободной торговли, которую ранее критиковали США и некоторые местные чиновники за непрозрачность.

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В то же время Matias Ship Management не имеет веб-сайта, зарегистрированной электронной почты или номера телефона. Звонки в бизнес-центр отеля Meydan остались без ответа, пишет издание.

Суда "Великий Новгород", "Псков" и "Лаперуз" ранее были в управлении российских Газпрома или Совкомфлота. Два из этих судов сейчас принадлежат компаниям с тем же адресом, что и Matias Ship Management, которая, согласно бизнес-базе данных ОАЭ, была создана в августе.

"Псков" принадлежит компании Nephrite Shipping. Ее адрес часто используется для подставных компаний.

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Непрозрачная структура собственности судов является типичной чертой теневого флота. Издание пишет, что это, вероятно, является последней попыткой России обойти западные санкции.

Напомним:

Индия откажется от закупок сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2 из-за санкций.