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"Без ТЦК": в Резерв+ запустили услугу добровольного рекрутинга

Пятница, 18 октября 2024, 16:28 - Артур Крыжный

В приложении Резерв+ появилась услуга рекрутинга в которой можно выбрать вакансию и подразделение без визита в ТЦК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сегодня мы запускаем сервис рекрутинга. Это возможность выбрать вакансию в удобном формате онлайн и приобщиться к войску без визитов в ТЦК", - сообщила она.

Среди других, по словам Черногоренко, преимуществ есть:

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  • индивидуальный подбор вакансий. Можно выбирать интересные направления, пройти небольшой тест, и система подбирает релевантные варианты.
  • самый большой перечень вакансий в Силах обороны. И этот список будет пополняться.
  • информация о бригаде, ее командовании и достижениях.

Как воспользоваться рекрутингом в Резерв+?

  • Авторизоваться в приложении и перейти в раздел "Вакансии"
  • Выбрать направления, которые интересуют больше всего.
  • Нажать "плюс", если надо сохранить вакансию, и "минус", чтобы она вам больше не показывалась.
  • По желанию можно воспользоваться фильтром, выбрать род войск, специальность, звание и подразделение.
  • При просмотре вакансии отобразятся обязанности, требования, условия и описание. Нажать "откликнуться".
  • При заполнении заявления выбрать звание, указать email и номер телефона, а также прикрепить резюме.
  • Ожидать ответа от подразделения.

Напомним:

В "Дію" добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК.

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Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".

война
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