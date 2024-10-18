"Без ТЦК": в Резерв+ запустили услугу добровольного рекрутинга

В приложении Резерв+ появилась услуга рекрутинга в которой можно выбрать вакансию и подразделение без визита в ТЦК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сегодня мы запускаем сервис рекрутинга. Это возможность выбрать вакансию в удобном формате онлайн и приобщиться к войску без визитов в ТЦК", - сообщила она.

Среди других, по словам Черногоренко, преимуществ есть:

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индивидуальный подбор вакансий. Можно выбирать интересные направления, пройти небольшой тест, и система подбирает релевантные варианты.

самый большой перечень вакансий в Силах обороны. И этот список будет пополняться.

информация о бригаде, ее командовании и достижениях.

Как воспользоваться рекрутингом в Резерв+?

Авторизоваться в приложении и перейти в раздел "Вакансии"

Выбрать направления, которые интересуют больше всего.

Нажать "плюс", если надо сохранить вакансию, и "минус", чтобы она вам больше не показывалась.

По желанию можно воспользоваться фильтром, выбрать род войск, специальность, звание и подразделение.

При просмотре вакансии отобразятся обязанности, требования, условия и описание. Нажать "откликнуться".

При заполнении заявления выбрать звание, указать email и номер телефона, а также прикрепить резюме.

Ожидать ответа от подразделения.

Напомним:

В "Дію" добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК.

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Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".