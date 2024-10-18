"Без ТЦК": в Резерв+ запустили услугу добровольного рекрутинга
Пятница, 18 октября 2024, 16:28 -
В приложении Резерв+ появилась услуга рекрутинга в которой можно выбрать вакансию и подразделение без визита в ТЦК.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Сегодня мы запускаем сервис рекрутинга. Это возможность выбрать вакансию в удобном формате онлайн и приобщиться к войску без визитов в ТЦК", - сообщила она.
Среди других, по словам Черногоренко, преимуществ есть:
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- индивидуальный подбор вакансий. Можно выбирать интересные направления, пройти небольшой тест, и система подбирает релевантные варианты.
- самый большой перечень вакансий в Силах обороны. И этот список будет пополняться.
- информация о бригаде, ее командовании и достижениях.
Как воспользоваться рекрутингом в Резерв+?
- Авторизоваться в приложении и перейти в раздел "Вакансии"
- Выбрать направления, которые интересуют больше всего.
- Нажать "плюс", если надо сохранить вакансию, и "минус", чтобы она вам больше не показывалась.
- По желанию можно воспользоваться фильтром, выбрать род войск, специальность, звание и подразделение.
- При просмотре вакансии отобразятся обязанности, требования, условия и описание. Нажать "откликнуться".
- При заполнении заявления выбрать звание, указать email и номер телефона, а также прикрепить резюме.
- Ожидать ответа от подразделения.
Напомним:
В "Дію" добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК.
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Министерство цифровой трансформации планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".
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