Россияне взяли рекордное количество автокредитов - Центробанк РФ

В сентябре 2024 года россияне установили рекорд по автокредитованию.

Об этом сообщает The Mosccow Times со ссылкой на данные ЦБ РФ.

За месяц портфель выданных населению автокредитов вырос на 124 млрд руб (1,29 млрд долл), а с начала года - почти на 800 млрд руб (8,3 млрд долл) и превысил 2,5 трлн руб (25,94 млрд долл).

Такой стремительный рост - на 46% за девять месяцев - связан прежде всего с ростом цен на автомобили и ожиданиями их постоянного подорожания из-за регулярного повышения утилизационного сбора.

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С конца 2023 года власти перекрывали лазейки для ввоза машин по льготным ставкам сбора и таможенных платежей через страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), заставляя доплачивать разницу.

Этим летом стало известно, что с октября утилизационный сбор вырастет на 70-85% в зависимости от параметров машины (объем двигателя, возраст) и затем будет индексироваться на 10-20% в год до 2030 г.

Люди понимают, что сильное подорожание иномарок неизбежно и спешат купить их, пусть и в кредит, несмотря на ставки.

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Люди надеялись обогнать пост цен и ожидаемое сокращение ассортимента автомобилей,.

Кредитование автомобилей с пробегом тоже растет на 10%. В целом же с января по сентябрь количество выданных кредитов на подержанные машины выросло на 5%, а в денежном выражении - на 16%.

Напомним:

89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

Продавцы подержанных автомобилей в России готовятся поднять цены до 30% осенью 2024 года.