Масло в портах Одессы за неделю подорожало на 40 долларов за тонну: причины

Подсолнечное масло в портах Одессы за неделю выросло на около 40 долл против с цен на прошлой неделе.

Об этом сообщает Spike Brokers.

Цены на подсолнечник продолжают расти из-за высокого спроса от перерабатывающих заводов и невысокого предложения со стороны производителей.

"Аграрии не спешат продавать большие объемы масличной культуры, ожидая еще больших цен", - отмечают аналитики.

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Перерабатывающие заводы уже готовы платить за подсолнечник при базовом содержании масла 46% - 520-525 долл без НДС с доставкой, в зависимости от тоннажа.

Последние индикации покупателей: DAP Украина (завод) - 500-530 долл, DAP Болгария (центр) - 550-560 долл, CIF Болгария (порт) - 540-550 долл.

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Напомним:

На прошлой неделе цены на подсолнечник в Украине существенно выросли, обновив исторический ценовой максимум с конца мая 2021 года.