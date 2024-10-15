В Україні ціни на соняшник оновили трирічний максимум

Минулого тижня ціни на соняшник в Україні суттєво зросли, оновивши історичний ціновий максимум з кінця травня 2021 року.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Згідно з моніторингом, офіційні закупівельні ціни переробників у вказаний період досягли 22500-24500 грн/т СРТ.

"Компанії повідомляли, що пропозиція олійної дещо збільшилась, однак усе ще залишалася недостатньою. Тому ті, хто потребували термінового поповнення запасів для виконання контрактних зобов’язань з олії, підвищували ціни більш активно (до 1000 грн за тонну) у порівнянні з тижнем раніше та готові були доплачувати за великі обсяги та олійність", – зазначають аналітики.

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Зростанню цін на сировину поки що сприяє підвищення вартості соняшникової олії на експортному напрямку. Але все більше переробних підприємств повідомляють, що прибутковість перероблення низька або майже відсутня.

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Ажіотаж на ринку картоплі не закінчується, ціни продовжують зростати.

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