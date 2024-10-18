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В Украине существенно вырос спрос на подержанные авто из США: что выбирали

Пятница, 18 октября 2024, 11:45 - Виктор Волокита

За девять месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33 500 подержанных легковушек из США, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Об этом сообщает Укравтопром.

В общем, 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.

  • Наибольшая доля из этого количества (45%) - машины с бензиновыми двигателями.
  • Электромобили охватили 35%.
  • Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.

Дизельным - 6%.

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В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. TESLA Model 3 - 3613 ед;
  2. TESLA Model Y - 3035 ед;
  3. FORD Escape - 2236 ед;
  4. JEEP Cherokee - 2014 ед;
  5. VOLKSWAGEN Passat - 1921 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом составил 5,9 года.

Напомним:

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В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили 2100 новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 20% меньше, чем в прошлом году. 

авто
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Экономическая правда
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