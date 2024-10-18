Обстрелы россиян по энергетике Украины: обесточивание в трех областях

За минувшие сутки, 17 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

Согласно сообщению, обесточивания были в южном регионе: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено по резервной схеме.

В центральном и южном регионах по технологическим причинам обесточивались подстанции, оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервным схемам.

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Напомним:

16 октября из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.