Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

У Кіровоградській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Пожежу загасили, живлення відновлено.

Реклама:

На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкта знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Південному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах. Живлення відновлено.