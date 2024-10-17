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Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях

Четвер, 17 жовтня 2024, 11:20 - Артур Крижний

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались. 

У Кіровоградській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Пожежу загасили, живлення відновлено.

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На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкта знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Південному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах. Живлення відновлено. 

енергетика
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