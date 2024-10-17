Цены на яблоки рекордно выросли

В Украине выросли цены на все яблоки. Но рекордно подорожали плоды соковой или технической кондиции.

Об этом пишет LIGA.net.

"Яблоки, которые годятся на переработку, закупщики принимают по цене 12 грн за килограмм. Такой цены еще не было за все время, что я в яблочном бизнесе", - говорит Михаил Телешецкий, хозяин промышленного сада возле Хотина, Черновицкая область.

По данным компании USPA Fruit, которая занимается оптовой закупкой яблок, в октябре средняя цена на "техническое" яблоко выросла до 30 евроцентов.

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Но по регионам есть различия по урожайности яблок.

Владельцы яблоневых садов на Буковине, Закарпатье и севере Подолья в этом году смогут обновить свой автопарк люксовыми моделями. У большинства из них хороший урожай. Их коллеги из Винницкой и Полтавской области - наоборот, в лучшем случае выйдут в ноль. Здесь сады пострадали от майских заморозков.

Напомним:

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Украинские садоводы повысили цены на яблоки в среднем на 23%, по сравнению с концом прошлой рабочей недели.