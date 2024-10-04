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Ціни на яблука в Україні встановили семирічний рекорд

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:00 - Олексій Артемчук

Українські садівники підвищили ціни на яблука в середньому на 23%, порівняно із кінцем минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Українські садівники станом на 4 вересня пропонують до продажу яблука по 15-22 грн/кг (0,36-0,53 дол/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії. Гуртові ціни на яблука в Україні є найвищими за останні сім років

Зростання цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють, зокрема, скороченням пропозиції фруктів осінніх сортів, які традиційно не мають високого попиту.

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Крім того, торгівельна активність у сегменті помітно зросла через сезонне скорочення асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників.

Яблука в Україні реалізують в середньому на 36% дорожче, ніж на початку жовтня 2023 року.

Повідомляється, що з похолоданням більшість українських садівників вирішили основний обсяг яблук закладати на зберігання, тож вільні обсяги яблук на ринку значно зменшилися, що теж надало підтримку відпускним цінам на ці фрукти.

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аграрії
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