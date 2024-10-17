АРМА нашло управляющего для 400 арестованных российских вагонов

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сдало 434 арестованных вагона российских компаний в управление финансово-промышленной компании "Ресурсгруп". Договор подписали в четверг, 17 октября.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Этот пул вагонов принадлежит около 30 российским компаниям, среди которых - ООО "Новая перевозочная компания", АО "Уголь-Транс", ООО "Атлант", ООО "ГТИ Менеджмент".

Их арестовали на территории Украины вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

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Ранее эти вагоны находились в пользовании "Укрзализныци", но, по ее информации, в 2023 году не использовались по назначению.

Напомним:

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО "ГАО „Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн

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