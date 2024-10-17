Россия блокирует выход из страны двух последних крупных западных банков – Bloomberg

Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это фактически исключает российских покупателей, а учитывая противодействие западных правительств в отношении любого внешнего покупателя, продажа становится практически невозможной. Например, в прошлом году инвестиционная компания Abu Dhabi's Mubadala отказалась от потенциальной покупки российских активов UniCredit из-за опасений, что правительство США будет против сделки, сообщили источники.

Raiffeisen и UniCredit ищут способ выйти из России еще с момента вторжения в Украину более двух лет назад. По словам одного из источников, эти западные банки, два из крупнейших, оставшихся в России, считаются правительством Путина важными каналами для осуществления международных платежей.

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Под давлением Европейского центрального банка, который требует ускорить выход из страны, руководители банков рассматривали продажу местных активов как способ минимизировать потери, уменьшить риск непреднамеренного нарушения санкций и избежать потенциального репутационного ущерба.

Но Россия усложнила выход международных компаний. Правительство создало специальную комиссию для одобрения продажи активов и обязало бизнесы продавать со скидкой, а также платить "выходной налог".

На прошлой неделе правительство еще больше ужесточило эти правила, увеличив требование по скидке до 60% вместо предыдущих 50%, а также более чем вдвое подняло "выходной налог" до 35%.

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Сделки стоимостью более 50 миллиардов рублей ($515 миллионов) теперь требуют одобрения Путина. Этот шаг частично направлен на удержание иностранных активов в стране, поскольку продажа будет означать дополнительный отток капитала, отметили источники.

UniCredit и Raiffeisen уже сократили свои операции, но все еще продолжают осуществлять некоторые платежи, в частности в валюте, когда транзакции не подпадают под санкции. Это делает их важными для России, которая с июня находится в кризисе с международными платежами.

Если Raiffeisen и UniCredit покинут рынок РФ, единственным крупным банком, проводящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за российский газ.

Напомним:

Арбитражный суд Калининградской области РФ наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску Rasperia Trading Limited.