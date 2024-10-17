Россия блокирует выход из страны двух последних крупных западных банков – Bloomberg
Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Это фактически исключает российских покупателей, а учитывая противодействие западных правительств в отношении любого внешнего покупателя, продажа становится практически невозможной. Например, в прошлом году инвестиционная компания Abu Dhabi's Mubadala отказалась от потенциальной покупки российских активов UniCredit из-за опасений, что правительство США будет против сделки, сообщили источники.
Raiffeisen и UniCredit ищут способ выйти из России еще с момента вторжения в Украину более двух лет назад. По словам одного из источников, эти западные банки, два из крупнейших, оставшихся в России, считаются правительством Путина важными каналами для осуществления международных платежей.
Под давлением Европейского центрального банка, который требует ускорить выход из страны, руководители банков рассматривали продажу местных активов как способ минимизировать потери, уменьшить риск непреднамеренного нарушения санкций и избежать потенциального репутационного ущерба.
Но Россия усложнила выход международных компаний. Правительство создало специальную комиссию для одобрения продажи активов и обязало бизнесы продавать со скидкой, а также платить "выходной налог".
На прошлой неделе правительство еще больше ужесточило эти правила, увеличив требование по скидке до 60% вместо предыдущих 50%, а также более чем вдвое подняло "выходной налог" до 35%.
Сделки стоимостью более 50 миллиардов рублей ($515 миллионов) теперь требуют одобрения Путина. Этот шаг частично направлен на удержание иностранных активов в стране, поскольку продажа будет означать дополнительный отток капитала, отметили источники.
UniCredit и Raiffeisen уже сократили свои операции, но все еще продолжают осуществлять некоторые платежи, в частности в валюте, когда транзакции не подпадают под санкции. Это делает их важными для России, которая с июня находится в кризисе с международными платежами.
Если Raiffeisen и UniCredit покинут рынок РФ, единственным крупным банком, проводящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за российский газ.
Напомним:
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