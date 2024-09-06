В Росії суд заарештував акції Райффайзенбанку і заблокував його продаж

Арбітражний суд Калінінградської області РФ наклав арешт на акції російського Райффайзенбанку як забезпечення за позовом Rasperia Trading Limited.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на повідомлення австрійської Raiffeisen Bank International (RBI).

У заяві наголошується, що через рішення суду RBI не може передати належні групі акції банку.

"Це ускладнює процес продажу, за яким RBI має намір реалізувати контрольну частку в Райффайзенбанку, що неминуче призведе і до подальших затримок (зі здійснення цього плану - ред)", - пояснили в банку.

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Там також пообіцяли спробувати скасувати рішення суду "всіма законними способами".

Причиною арешту в RBI назвали позов Rasperia Trading Limited проти Strabag, основних австрійських акціонерів компанії та Райффайзенбанку. При цьому Райффайзенбанк згадується в позові як пов'язана з іншими відповідачами сторона, але не звинувачується в будь-яких порушеннях.

Як пише видання, про позов Rasperia Trading Limited проти 10 компаній стало відомо 19 серпня. Позивач звинувачує відповідачів у захопленні корпоративного контролю в Strabag, відстороненні представників Rasperia від зборів акціонерів, розмитті частки компанії нижче від блокуючого пакета і невиплаті дивідендів.

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Rasperia оцінює збиток від цих дій майже у 2 млрд євро - в оцінку входить вартість належного їй пакета акцій у Strabag і невиплачені дивіденди.

Нагадаємо:

Тиск на Райффайзенбанк з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку.