"Автомагистраль-Юг" искажала факты о блокировании работы полицией – заявление "Манифест 42"

Движение "Манифест 42", объединяющее бизнес против неправомерного давления со стороны силовиков, заявило, что компания "Автомагистраль-Юг" искажала факты о блокировании ее деятельности правоохранительными органами.

Об этом говорится в заявлении движения.

"Манифест 42" официально опроверг заявления "Автомагистраль-Юг" после того, как полиция предоставила исчерпывающие опровержения.

Было установлено, что никаких арестов на счета, имущество или транспортные средства компании не накладывалось, а работа предприятия не подверглась влиянию следственных действий.

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Во вторник 8 октября компания "Автомагистраль-Юг" заявила об остановке работ по фортификации на линии фронта из-за действий Нацполиции.

"Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего на объектах фортификации вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Ранее, в Нацполиции заявили, что компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в различных областях Украины.

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Неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены после получения оперативной информации о том, что "документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены", заявили в Нацполиции.

"Деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме", - отметили ранее в Нацполиции.