ФГИ определил дату следующей большой приватизации: на очереди "Аэрок"
Четверг, 17 октября 2024, 11:53 -
Фонд государственного имущества определил дату следующего онлайн-аукциона приватизации компании "Аэрок" - 19 декабря 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
"В ходе заседания была определена дата проведения онлайн-аукциона по приватизации. Торги состоятся 19 декабря 2024 года в электронной системе "Прозорро.Продажи", - говорится в сообщении.
Стартовая цена - 965 325 520 гривен.
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Напомним:
Кабинет министров разрешил Фонду государственного имущества продать активы предприятий по производству газобетона "Аэрок", конфискованные в 2022 году у россиянина Андрея Молчанова.
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