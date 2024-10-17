Все разделы
Укр / Рус

ФГИ определил дату следующей большой приватизации: на очереди "Аэрок"

Четверг, 17 октября 2024, 11:53 - Артур Крыжный

Фонд государственного имущества определил дату следующего онлайн-аукциона приватизации компании "Аэрок" - 19 декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

"В ходе заседания была определена дата проведения онлайн-аукциона по приватизации. Торги состоятся 19 декабря 2024 года в электронной системе "Прозорро.Продажи", - говорится в сообщении.

Стартовая цена - 965 325 520 гривен.

Реклама:

Напомним:

Кабинет министров разрешил Фонду государственного имущества продать активы предприятий по производству газобетона "Аэрок", конфискованные в 2022 году у россиянина Андрея Молчанова.

приватизация
Реклама:
Материалы по теме
"ОГХК" наконец-то продали, смена руководства "ПриватБанка" и "Укрзализныци" 15 октября 2024, 15:25
Правительство передало на приватизацию конфискованные у россиянина строительные заводы 15 октября 2024, 12:50
ФГИ повторно выставил на продажу спиртзавод: стартовая цена - почти 70 миллионов 14 октября 2024, 13:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте