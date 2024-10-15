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Уряд передав на приватизацію конфісковані у росіянина будівельні заводи

Вівторок, 15 жовтня 2024, 12:50 - Олександр Колесніченко
 
Аерок

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрєя Молчанова.

Про це йдеться у рішенні уряду, яке є у розпорядженні ЕП.

Стартова ціна державної частки підприємства "Аерок" розміром 100% становить 965,3 млн грн.

Майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.

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"Аерок" – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Підприємство виготовляє вироби з газобетону, бетону, а також постачає бетонні конструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у Стрию Львівської області.

За даними компанії PRO-Consulting, "Аерок" – один з найбільших виробників газобетону в Україні. Потужності заводів в Обухові та Березані перевищують 1 млн куб м на рік, тоді як загальний обсяг виробництва газобетону в країні у 2020 році становив 4 млн куб м. Виручка фірми у 2020 році сягнула 1,3 млрд грн.

Зазначимо, що прокуратура оцінювала загальну вартість майна "Аероку" в 2 млрд грн.

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Нагадуємо:

Андрєй Молчанов – один з найбільших забудовників РФ. Його статки у 2021 році Forbes оцінював 1,2 млрд дол. З 2011 року він член путінської партії "Единая Россия".

За даними СБУ, Молчанов належить до найближчого оточення російського президента і є спонсором передвиборної кампанії згаданої партії.

Його компанії будують житло для співробітників ФСБ та армії РФ.

19 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський наклав санкції на Молчанова на десять років.

будівництво приватизація Фонд держмайна уряд санкції
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