Уряд передав на приватизацію конфісковані у росіянина будівельні заводи

Аерок

Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрєя Молчанова.

Про це йдеться у рішенні уряду, яке є у розпорядженні ЕП.

Стартова ціна державної частки підприємства "Аерок" розміром 100% становить 965,3 млн грн.

Майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.

Реклама:

"Аерок" – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Підприємство виготовляє вироби з газобетону, бетону, а також постачає бетонні конструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у Стрию Львівської області.

За даними компанії PRO-Consulting, "Аерок" – один з найбільших виробників газобетону в Україні. Потужності заводів в Обухові та Березані перевищують 1 млн куб м на рік, тоді як загальний обсяг виробництва газобетону в країні у 2020 році становив 4 млн куб м. Виручка фірми у 2020 році сягнула 1,3 млрд грн.

Зазначимо, що прокуратура оцінювала загальну вартість майна "Аероку" в 2 млрд грн.

Реклама:

Нагадуємо:

Андрєй Молчанов – один з найбільших забудовників РФ. Його статки у 2021 році Forbes оцінював 1,2 млрд дол. З 2011 року він член путінської партії "Единая Россия".

За даними СБУ, Молчанов належить до найближчого оточення російського президента і є спонсором передвиборної кампанії згаданої партії.

Його компанії будують житло для співробітників ФСБ та армії РФ.

19 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський наклав санкції на Молчанова на десять років.