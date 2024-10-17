В России рекордный дефицит кадров за всю историю - Центробанк

Обеспеченность кадрами в России в третьем квартале 2024 года еще раз обновила минимум за всю историю наблюдений.

Об этом сообщается из данных ЦБ РФ.

Самый острый дефицит кадров продолжают испытывать российские обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

Планы российских компаний по найму на четвертый квартал также стали более сдержанными, но они все равно собираются увеличивать численность работников.

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Количество предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжило увеличиваться, и пока непонятно, что может переломить этот тренд, особенно учитывая решение увеличить численность военнослужащих.

В то же время загрузка мощностей предприятий в России в третьем квартале символически снизилась до 80,4%, что близко к рекордному значению (80,7% в конце 2023 года).

Экономическая активность РФ снова растет после замедления в последние четыре месяца. Индикатор бизнес-климата, который Центробанк России рассчитывает по данным опроса, в октябре снова вырос.

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Напомним:

Российские заведения общественного питания столкнулись с "катастрофическим" дефицитом кадров на фоне демографического кризиса и оттока мигрантов.

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.