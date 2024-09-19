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Російські ресторани та кафе скаржаться на "катастрофічний" дефіцит кадрів – росЗМІ

Четвер, 19 вересня 2024, 17:40 - Віктор Волокіта

Російські заклади громадського харчування зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Комерсант", якому про проблеми розповіли представники галузі.

"Ми не розуміємо, як заповнити новий ресторан співробітниками, якщо в існуючих точках не вистачає 20% персоналу", - зізнався засновник мережі гастробарів "Ракова" Євген Нічипурук. За його словами, брак співробітників уже стримує розвиток громадського харчування у країні.

Наявність проблеми підтвердила директор з розвитку "Ясно Ресторани" (бренди "Хочу Пурі" та "Гарячий цех") та HR-директор мережі Gagawa Олена Ваняшина. На її думку, ситуація лише погіршуватиметься, оскільки демографічна та міграційна кризи набирають обертів.

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Згідно з дослідженням порталу з пошуку роботи HeadHunter та мережі "Крихітка картопля", у січні–вересні 2024 року кількість вакансій у сфері громадського харчування зросла на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Найсильніше зріс попит на прибиральників – на 41%, кур'єрів – на 31%, офіціантів та барменів – на 30%, менеджерів – на 22% та бухгалтерів – на 29%. 

За оцінкою аналітиків, галузі громадського харчування не вистачає близько 30 тис. працівників.

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Нагадаємо:

Російські виробники телекомунікаційного обладнання зіткнулися з дефіцитом вітчизняних компонентів і попросили уряд переглянути терміни імпортозаміщення. 

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