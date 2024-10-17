Китай увеличит кредиты для завершения строительных проектов до более полутриллиона долларов

Китай планирует почти удвоить кредитную поддержку для избранной группы жилых проектов до 4 трлн юаней (562 млрд долл) в рамках официальных усилий, направленных на оживление сектора недвижимости и восстановление экономики.

Об этом сообщает Financial Times.

Сумма утвержденных кредитов на проекты из белого списка в этом году составила 2,2 трлн юаней. Новые средства должны быть освоены до конца года, что позволит застройщикам завершить строительство.

Так называемый "белый список" был введен в январе и включает проекты и девелоперов, которые имеют право на получение дальнейшего финансирования от местных и государственных банков, чтобы помочь им завершить незавершенные проекты.

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Расширение кредитной поддержки следует за недавними усилиями Пекина, направленными на восстановление доверия к китайской экономике, где длительный спад на рынке недвижимости в сочетании со слабым потребительским спросом вызвал призывы к усилению фискальных стимулов.

Правительство Си Цзиньпина, которое изначально вмешалось с целью уменьшения долговых обязательств в секторе недвижимости в 2020 году, пока воздерживается от объявления каких-либо прямых стимулов, предпочитая поощрять государственный банковский сектор Китая предоставлять больше кредитов.

Предыдущие меры включают открытие банковских кредитных линий в ноябре 2022 года и майский план, который имел целью мобилизовать государственные предприятия на покупку непроданного жилья. Масштабы участия банков были нечеткими.

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В знак того, что увеличенная поддержка не оправдала ожиданий инвесторов, китайские девелоперы, акции которых котируются на бирже Гонконга, снизились в четверг. Индекс Hang Seng Mainland Properties упал на 3,4%, причем наибольшие потери понесли онлайн-платформа объявлений KE Holdings и девелопер Longfor Group.

Сообщается, что цены на новое жилье в августе упали самыми быстрыми темпами за последние девять лет - на 5,3% в крупных городах.

Напомним:

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней (283 млрд долл) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней.

Центральный банк Китая начнет принимать заявки от финансовых учреждений на присоединение к вновь созданной схеме финансирования, которая стоит 70,62 млрд долл, чтобы помочь рынку капитала.