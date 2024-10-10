Китай виділяє понад 70 мільярдів доларів для підтримки фондового ринку

Центральний банк Китаю почне приймати заявки від фінансових установ на приєднання до новоствореної схеми фінансування, яка коштує 70,62 млрд дол, щоб допомогти ринку капіталу.

Про це повідомляє Reuters.

У рамках програми свопів відповідні компанії, що займаються цінними паперами, фондові компанії та страховики можуть використовувати свої активи, включаючи облігації, фондові ETF та частки індексу CSI 300, як заставу в обмін на високоліквідні активи, такі як казначейські облігації та векселі центрального банку.

Ця заява була зроблена після того, як китайські акції впали в середу після бурхливого підйому, оскільки попередній ентузіазм інвесторів щодо планів Пекіна з відродження економіки пішов на спад.

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Початковий обсяг програми свопів становить 500 мільярдів юанів і може бути розширений у майбутньому.

Створення цього інструменту "не означає, що центральний банк виходить на фондовий ринок, оскільки не відбувається збільшення базової грошової маси або розширення балансу НБК", - написав Сюй Чжун, чиновник органу регулювання міжбанківського ринку Китаю.

Дозволяючи фінансовим установам обмінюватись акціями на казначейські зобов'язання, центральний банк може скоординовано впливати як на фондовий ринок, так і на ринок облігацій.

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Нагадаємо:

Китайські акції зазнали найбільшого падіння за останні чотири роки, оскільки трейдери втратили терпіння щодо темпів стимулюючих заходів Пекіна.