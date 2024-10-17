Цена нефти растет с двухнедельного минимума: причины

Цены на нефть выросли с двухнедельных минимумов, поскольку инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке и детальной информацией о стимулировании экономики Китая, а также ожидают официальных данных о запасах нефти США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или на 0,2%, до 74,39 долл за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 70,58 долл за баррель, что на 19 центов, или на 0,3%, выше.

Оба бенчмарка в среду снизились, закрывшись на самых низких уровнях со 2 октября второй день подряд.

Реклама:

На этой неделе бенчмарки упали на 6-7% после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство снизили прогнозы спроса на нефть на 2024 и 2025 годы.

Цены также упали, поскольку опасения, что ответная атака Израиля на Иран может нарушить поставки нефти, уменьшились, хотя неопределенность в отношении конфликта на Ближнем Востоке сохраняется.

Инвесторы ждут дальнейших подробностей от Пекина относительно его широких планов, объявленных 12 октября, по возрождению экономики.

Реклама:

На прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива в США сократились вопреки ожиданиям наращивания запасов сырой нефти.

За неделю, завершившуюся 11 октября, запасы сырой нефти упали на 1,58 млн баррелей, сообщили источники на условиях анонимности. Запасы бензина сократились на 5,93 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 2,67 млн баррелей.

Напомним:

Цены на нефть упали на 3% во время азиатских торгов во вторник, 15 октября, из-за более слабого прогноза спроса и после сообщения СМИ о том, что Израиль не желает наносить удары по нефтяным объектам Ирана, что уменьшило опасения относительно перебоев в поставках.