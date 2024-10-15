Ціни на нафту падають на тлі прогнозів щодо зниження попиту

Ціни на нафту впали на 3% під час азійських торгів у вівторок, 15 жовтня, через слабший прогноз попиту та після повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль не бажає завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $2,35, або на 3%, до $75,11 за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на $2,26, або на 3,1%, до $71,57 за барель.

У понеділок обидва контрольні показники знизилися приблизно на 2%. Цього тижня вони впали майже на $4, майже знищивши кумулятивні прибутки, отримані за сім сесій до минулої п’ятниці, коли інвестори були стурбовані ризиками пропозиції, оскільки Ізраїль планував відповісти на ракетну атаку з боку Ірану.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив США, що Ізраїль готовий завдавати ударів по військових цілях Ірану, а не по ядерних або нафтових цілях, повідомила Washington Post у понеділок.

"Ослаблення попиту призвело до того, що трейдери відмовилися від "воєнної премії" з цін. Однак геополітика продовжує підтримувати нафту на цьому рівні. Без геополітики у рівнянні нафта впала б ще більше, можливо, навіть нижче позначки в $70 за барель на тлі поточного ослаблення попиту", - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у понеділок знизила свій прогноз зростання глобального попиту на нафту 2024 року, причому основна частка зниження рейтингу припадає на Китай. Зараз очікується, що попит Китаю цього року зросте на 580 тис. барелів на добу, порівняно з 650 тис. б/д.

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ОПЕК також знизила свій прогноз зростання глобального попиту на нафту на наступний рік до 1,64 млн б/д з 1,74 млн б/д.

Митні дані Китаю показали, що імпорт нафти у вересні впав порівняно з роком раніше, оскільки заводи стримували закупівлі через слабкий внутрішній попит на паливо та скорочення експортної маржі.

Незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг зазначила, що хоча прогноз попиту залишається слабким через рекордно високе виробництво в США й слабкий попит у Китаї, "нафта відступила від сплеску напруженості на Близькому Сході, оскільки реакція ринку, можливо, була надмірною".

Нагадаємо:

Постачання нафти в Китаї впали до 45,5 млн тонн, що на 7,4% менше, ніж у серпні 2024 року.