БЭБ нашло нелегальный цех по производству жидкостей для электронных сигарет

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что цех располагался в нежилом двухэтажном здании на территории промзоны в г. Кривой Рог.

Помещения были оснащены специальным оборудованием, на производстве работало 16 работников. Готовую продукцию продавали через сеть постоянных клиентов, а также отправляли по почте по всей Украине.

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Сотрудники Бюро изъяли 50 ящиков готовой продукции, более 200 емкостей с ароматизаторами и компонентами, около 90 емкостей с никотином, оборудование для разлива, упаковки и маркировки готовой продукции и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 3 млн грн.

Также детективы БЭБ зафиксировали нарушения требований Налогового кодекса Украины и ЗУ "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

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Напомним:

Детективы БЭБ совместно с Нацполицией прекратили работу подпольного цеха по изготовлению сигарет в Закарпатской области.