БЕБ знайшло замаскований підпільний цех у стайні, де масштабно виготовляли сигарети

Детективи БЕБ спільно з Нацполіцією припинили роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили, що місцеві мешканці організували нелегальне виробництво у приміщеннях занедбаної стайні в одному із сіл Мукачівського району.

Як йдеться в повідомленні, вхід до цеху був ретельно замаскований. Потрапити в середину можна було лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна.

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В приміщеннях знаходилися генератори, сировина, пакувальні матеріали тощо.

На виробництві позмінно працювали по 4 людини, які виготовляли орієнтовно 20 000 пачок сигарет на добу.

Тютюнову продукцію пакували в пачки з логотипами українських та іноземних виробників та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

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Готовий товар щодня вивозили кількома бусами й доставляли до гуртового покупця, який надалі продавав сигарети на місцевому ринку та в областях західної та центральної України.

"За результатами обшуків детективи БЕБ та співробітники ДСР вилучили виробничу лінію, понад 50 000 пачок сигарет, 2,5 тони тютюну, майже 1 млн марок акцизного податку, 2 млн порожніх пачок для пакування сигарет, понад 5 млн ящиків для фасування готової продукції тощо", - йдеться в повідомленні.

Як встановило БЕБ, орієнтовна вартість вилученої тютюнової продукції становить 5 млн грн.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне виробництво та продаж свічок відомого бренду.





