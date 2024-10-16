ЕС выделил 3 миллиона евро на мониторинг украинских атомных станций

Еврокомиссия выделила 3 миллиона евро для поддержки мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Эти средства также могут использоваться для критически важных подстанций, которые обеспечивают работу АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что эти меры направлены на защиту украинской энергетики от российских атак. ЕС продолжит поддерживать Украину в подготовке к зиме, а Украина работает над увеличением импорта электроэнергии из ЕС.

"Российские атаки на критически важные для работы украинских АЭС подстанции создают серьезные угрозы. Мы поддерживаем работу миссий МАГАТЭ на таких подстанциях, и для обеспечения соответствующих потребностей выделяем 3 млн евро", - заявила она.

Реклама:

Симсон подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать энергосектор Украины, особенно в подготовке к зиме.

В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил важность импорта электроэнергии для балансировки системы. Он выразил надежду на скорое принятие решения об увеличении пропускной способности импорта из стран ЕС.

Напомним:

Реклама:

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.