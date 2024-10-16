Индустриальные парки получили 171 миллион госфинансирования: на что потратят средства

Государственное финансирование на сумму 171,4 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине" выделили еще трем индустриальным паркам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Поддержка касается ключевых проектов в таких парках - "Белая Церковь 2" (Киевская область), "ВинИндастри" (Винница) и "Город стекла" (Киевская область).

"Подписаны приказы "Белая Церковь 2", "ВинИндастри" и "Город стекла". Суммарно они получат 171,4 млн грн, чтобы модернизировать инфраструктуру. Например, "Белая Церковь 2" на Киевщине благодаря программе от государства сможет построить сети водоснабжения, водоотведения и электрические сети. Парк "ВинИндастри" планирует улучшить инфраструктуру. В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн. Сейчас уже подписаны приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Индустриальный парк "Белая Церковь 2"

Инициатор создания парка получит 66,1 млн грн государственного стимулирования для строительства сетей водоснабжения, водоотведения и электрических сетей. Общая стоимость строительных работ составляет 132,3 млн грн. Этот проект позволит улучшить инфраструктуру парка, привлекая новых инвесторов и способствуя развитию производства в регионе.

Индустриальный парк "ВинИндастри"

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Для обеспечения подъездных путей к территории парка и строительства дороги и новой линии электропередач государство выделило 79 млн грн. Это обеспечит стабильное электроснабжение и создаст необходимую логистическую инфраструктуру.

Индустриальный парк "Город стекла"

Для развития индустриального парка "Місто скла" выделено 26,3 млн грн на строительство электросетей. Это поможет привлечению новых производственных компаний и будет стимулировать экономическое развитие региона.

Напомним:

В Украине создали еще два индустриальных парка - на Львовщине и Николаевщине.

Четырем индустриальным паркам выделили госфинансирование на сумму 216 млн гривен.