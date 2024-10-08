Кількість індустріальних парків України наближається до сотні: уряд створив ще два

В Україні створили ще два індустріальні парки - на Львівщині та Миколаївщині.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Розвиваємо мережу індустріальних парків. Сьогодні створюємо ще два такі майданчики — на Львівщині та на Миколаївщині", - розповів Шмигаль.

Сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць.

Реклама:

Він підкреслив, що таким чином в Україні буде зареєстровано вже 95 індустріальних парків.

Нагадаємо:

Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.

Реклама: