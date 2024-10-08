Кількість індустріальних парків України наближається до сотні: уряд створив ще два
Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:59 -
В Україні створили ще два індустріальні парки - на Львівщині та Миколаївщині.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Розвиваємо мережу індустріальних парків. Сьогодні створюємо ще два такі майданчики — на Львівщині та на Миколаївщині", - розповів Шмигаль.
Сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць.
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Він підкреслив, що таким чином в Україні буде зареєстровано вже 95 індустріальних парків.
Нагадаємо:
Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.
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