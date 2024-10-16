Местные администрации могут потерять право на бронирование предприятий – СМИ

Областные военные администрации могут лишить права на признание критических для экономики предприятий и этим вопросом будут заниматься только министерства.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine со ссылкой на слова собеседников в ОП.

Издание пишет, что собеседник в ОП заявил, что в начале октября у президента состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы мобилизации.

"Военные отметили, что нынешняя модель бронирования срывает мобилизационные процессы", - добавил он.

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Дело в том, что 17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через "Дію", что ускорило процесс, и сейчас более 1,5 миллиона человек имеют бронь.

На фоне этого, Минобороны инициировало аудит критических для экономики предприятий. Президент поручил проверить, все ли предприятия, которые получили бронь, действительно критичны для экономики.

Претензии к бронированию возникли со списками, поданными областными военными администрациями (ОВА). Кроме основных семи критериев, каждая ОВА имеет свой отдельный перечень требований для признания критических предприятий.

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В Днепровской ОВА, например, установлено еще дополнительно восемь критериев, выполнив один из которых компания может считаться критически важной, пишет Forbes. Некоторые местные администрации имеют перечни из нескольких десятков дополнительных критериев.

Два собеседника издания в ОП и правительстве ожидают, что после аудита ОВА могут потерять право подавать критические предприятия, и это будет делать только несколько министерств.

Предприятия, которые не пройдут аудит, потеряют статус критических и не смогут бронировать сотрудников.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.