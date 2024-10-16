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Туристы в Японии потратили 39 миллиардов долларов с начала года, побив абсолютный рекорд

Среда, 16 октября 2024, 15:29 - Алексей Артемчук

Расходы туристов в Японии побили годовой рекорд расходов всего за девять месяцев, демонстрируя экономическую силу туристического бума, подпитываемого слабой иеной.

Об этом сообщает Reuters.

В сентябре путешественники потратили 5,86 триллиона иен (39,27 млрд долл). Это превысило 5,3 триллиона иен, потраченных за весь 2023 год, что является рекордом для любого 12-месячного периода.

Расходы на туризм, классифицируемые как экспорт в национальных счетах, могут стать второй по величине экспортной отраслью Японии после автомобилестроения и опередить электронные компоненты.

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Сообщается, что больше всего тратили итальянцы, за ними следуют испанцы и россияне. В сентябре было 2,87 миллиона посетителей, что немного меньше, чем 2,93 миллиона в августе.

Начиная с февраля, количество туристов устанавливает новые ежемесячные рекорды, в том числе 3,29 миллиона в июле, что стало рекордным показателем для любого месяца.

В сентябре в Японию прибыло 26,88 миллиона туристов, что уже больше, чем в 2023 году, и может побить рекорд в 31,9 миллиона, установленный в 2019 году, до того, как пандемия COVID-19 закрыла мировые границы.

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Напомним:

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.

Япония туризм
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