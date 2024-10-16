В России упали продажи строительно-дорожной техники из-за нехватки средств на ремонт дорог
Российские заводы, выпускающие строительно-дорожную технику в августе 2024 года реализовали продукции на 5,1 млрд руб., что на 33,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Об этом сообщает The Moscow Times.
На этом фоне на российский рынок активно заходят китайские импортеры. В некоторых сегментах доля иностранных машин уже превышает 90%. В частности, это касается экскаваторов, фронтальных погрузчиков и асфальтоукладчиков.
Основной причиной снижения закупок строительно-дорожной техники является падение государственных и частных инвестиций в строительную сферу
Сообщается, что правительство собирается отказаться от строительства новых и сконцентрироваться на ремонте уже имеющихся дорог.
Напомним:
Только 18 из 83 регионов России имеют бюджеты, превышающие недельные расходы страны на войну в Украине.