Российские заводы, выпускающие строительно-дорожную технику в августе 2024 года реализовали продукции на 5,1 млрд руб., что на 33,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

На этом фоне на российский рынок активно заходят китайские импортеры. В некоторых сегментах доля иностранных машин уже превышает 90%. В частности, это касается экскаваторов, фронтальных погрузчиков и асфальтоукладчиков.

Основной причиной снижения закупок строительно-дорожной техники является падение государственных и частных инвестиций в строительную сферу

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Сообщается, что правительство собирается отказаться от строительства новых и сконцентрироваться на ремонте уже имеющихся дорог.

Напомним:

Только 18 из 83 регионов России имеют бюджеты, превышающие недельные расходы страны на войну в Украине.

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