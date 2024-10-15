Щотижневі витрати РФ на війну в Україні перевищили річні бюджети 80% регіонів країни

Лише 18 з 83 регіонів Росії мають бюджети, що перевищують тижневі витрати країни на війну в Україні.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2025 році витрати бюджету Росії на армію і силовиків становлять 110 млрд дол (11,1 трлн руб), або близько 2,17 млрд дол (210 млрд руб) на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів.

Серед тих, хто має бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні – Москва, Санкт-Петербург і відповідні райони, а також регіони з розвиненою гірничо-збагачувальною промисловістю.

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Водночас у 64 регіонах бюджети нижче витрат Росії на війну в Україні протягом семи днів. Майже в чверті регіонів бюджети становлять менше третини тижневих військових витрат.

Чотири регіони Росії витрачають на рік менше, ніж країна витрачає на війну в Україні за один день – 310 млн дол (30 млрд руб).

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У російський бюджет на 2025 рік закладають збільшення видатків на сектор оборони й безпеки.