Кличко рассказал, когда жилые дома Киева подключат к отоплению

В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы, а жилые дома начнут подключать при температуре +8 градусов по Цельсию.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных учреждения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также учреждений социально-бытового направления.

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Реклама:

Напомним:

С понедельника 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Украина накопила 12,2 млрд кубометров газа и 3 млн тонн угля, чего достаточно для прохождения зимы.

Реклама: