Кличко рассказал, когда жилые дома Киева подключат к отоплению
В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы, а жилые дома начнут подключать при температуре +8 градусов по Цельсию.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных учреждения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также учреждений социально-бытового направления.
Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.
Напомним:
С понедельника 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.
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