НБУ предлагает обновить подходы к расчету и обнародованию индикаторов валютного рынка

Национальный банк Украины предлагает ввести справочный курс гривны к евро и новые принципы формирования перечня валют для ежедневного установления официального курса.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Проект предложенных для общественного обсуждения изменений предусматривает введение нового бенчмарка валютного рынка - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Его расчет будет осуществляться ежедневно на основе справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12.00 и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.

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Также предлагается скорректировать методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов, применяя подходы, аналогичные расчету справочного курса гривны к евро, однако по состоянию на 15:00.

Кроме того, предлагается ввести новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс устанавливается ежедневно.

Этот перечень будет включать валюты первой группы Классификатора и валюты стран, обеспечивающих 95% товарооборота с Украиной. Он будет обновляться раз в три года или чаще, если товарооборот по включенным валютам упадет ниже 90%.

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Напомним:

Ситуация на фронте влияет на психологическое состояние всех, соответственно она влияет на финансовые рынки, экономику и на ожидания: тревожность и напряженность накапливаются и ищут выхода, однако пока ситуация на финансовом рынке стабильная.