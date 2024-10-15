В НБУ розповіли про вплив фронту на фінансові ринки: курс гривні не реагує на обстріли

Ситуація на фронті впливає на психологічний стан усіх, відповідно вона впливає на фінансові ринки, економіку і на очікування: тривожність і напруженість накопичуються і шукають виходу, проте наразі ситуація на фінансовому ринку стабільна.

Так вважає голова Національного банку України Андрій Пишний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подібний вплив ми бачили в липні цього року, коли курсова волатильність почала зростати. Національний банк забезпечує стійкість ринку інструментом інтервенцій, тому ми це відчули на їхньому обсязі, на зростанні попиту і намагалися зрозуміти, що ж відбувається, що впливає і підживлює цю нервозність ринку. Потім ринок стабілізувався, зокрема завдяки діям Національного банку", - сказав Пишний.

"Зараз ситуація на ринку стійка, присутність Національного банку ефективна, керована гнучкість як інструмент працює", - зазначив Пишний.

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Він також наголосив, що вже тривалий час курс гривні перестав реагувати на обстріли.

"Очевидно, що курсові коливання мають чималу психологічну складову. Водночас, якщо раніше (на початку війни) реакція готівкового курсу на обстріли була відчутною, то нині вже досить тривалий час не спостерігається", - констатував голова Нацбанку.

Він додав, що вперше подібну ситуацію для себе відзначив у жовтні 2022 року, одразу після призначення на посаду, коли розпочалися перші масовані удари по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури та перші тривалі відключення.

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"Згодом я помітив, що кореляція між обстрілами та курсовою динамікою зникла, бо ми пережили той перший момент, уже мали перший досвід... Ми вже, на жаль, певною мірою звикли до загрози ракетних ударів і огидного дзижчання "мопедів". Живучи в реальності перманентної загрози, ми стали не байдужими, а алертними", - зазначив Пишний.

За його словами, тоді, у жовтні 2022 року, ця трансформація суспільної свідомості позначилася і на курсовій динаміці. "Ми навіть побачили зворотну кореляцію між обстрілами і курсовою динамікою, але вже іншого плану: після кожного жорсткого обстрілу або загострення ситуації на фронті, які ми пройшли, не зламавшись, відбувалася навіть певна ревальвація", - поділився спостереженнями голова НБУ.

Нагадаємо:

За рік курс гривні до долара послабився на 9%, але НБУ вважає, що в контексті привабливості гривні захистив заощадження населення від інфляції.