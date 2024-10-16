Спрос на китайские авто в Украине упал: что выбирали в сентябре

Фото: gettyimages

В течение сентября 2024 года украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества: новых - 911 ед. (+3%); подержанных - 265 ед. (-34%) ед.

Как говорится в сообщении, втомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек.

Реклама:

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Реклама:

ZEEKR 001 - 109 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 103 ед; HONDA M-NV - 102 ед; BYD Song Plus - 102 ед; NISSAN Ariya - 74 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

ZEEKR 001 - 40 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 26 ед; HONDA M-NV - 24 ед; CHERY EQ1 - 22 ед; BYD Song Plus - 16 ед.

Напомним:

За сентябрь украинский автопарк увеличился на 4 289 электромобилей. Относительно сентября 2023 года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.