Спрос на китайские авто в Украине упал: что выбирали в сентябре
В течение сентября 2024 года украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества: новых - 911 ед. (+3%); подержанных - 265 ед. (-34%) ед.
Как говорится в сообщении, втомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- ZEEKR 001 - 109 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 103 ед;
- HONDA M-NV - 102 ед;
- BYD Song Plus - 102 ед;
- NISSAN Ariya - 74 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- ZEEKR 001 - 40 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 26 ед;
- HONDA M-NV - 24 ед;
- CHERY EQ1 - 22 ед;
- BYD Song Plus - 16 ед.
Напомним:
За сентябрь украинский автопарк увеличился на 4 289 электромобилей. Относительно сентября 2023 года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.