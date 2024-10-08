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Українці продовжують скуповувати китайські електрокари: які моделі завозять з-за кордону

Вівторок, 8 жовтня 2024, 15:19 - Анастасія Дячкіна

За вересень український автопарк збільшився на 4 289 електромобілів. Відносно вересня 2023 року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". 

Частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становить 21% проти минулорічних 18%. 

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 шт, серед яких нових – 870 шт. 

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У топ-5 нових електромобілів вересня увійшли:

  • Zeerk 001 - 109 од.;
  • Volkswagen iD.4 - 103 од.;
  • Honda M-NV - 102 од.;
  • Byd Song Plus - 91 од.;
  • Nissan Ariya - 74 од.

Серед вживаних авто, які вперше отримали українську реєстрацію, лідерами були: 

  • Nissan Leaf - 440 од.;
  • Tesla Model 3 - 325 од.;
  • Tesla Model Y - 310 од.;
  • Volkswagen e-Golf - 196 од.;
  • Hyundai Kona - 179 од.

Загалом, з січня 2024 року першу реєстрацію пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту. З них близько 20% – електромобілі.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

автопром
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Економічна правда
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