Українці продовжують скуповувати китайські електрокари: які моделі завозять з-за кордону

За вересень український автопарк збільшився на 4 289 електромобілів. Відносно вересня 2023 року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становить 21% проти минулорічних 18%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 шт, серед яких нових – 870 шт.

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У топ-5 нових електромобілів вересня увійшли:

Zeerk 001 - 109 од.;

Volkswagen iD.4 - 103 од.;

Honda M-NV - 102 од.;

Byd Song Plus - 91 од.;

Nissan Ariya - 74 од.

Серед вживаних авто, які вперше отримали українську реєстрацію, лідерами були:

Nissan Leaf - 440 од.;

Tesla Model 3 - 325 од.;

Tesla Model Y - 310 од.;

Volkswagen e-Golf - 196 од.;

Hyundai Kona - 179 од.

Загалом, з січня 2024 року першу реєстрацію пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту. З них близько 20% – електромобілі.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.