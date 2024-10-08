Українці продовжують скуповувати китайські електрокари: які моделі завозять з-за кордону
За вересень український автопарк збільшився на 4 289 електромобілів. Відносно вересня 2023 року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) становить 21% проти минулорічних 18%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 шт, серед яких нових – 870 шт.
У топ-5 нових електромобілів вересня увійшли:
- Zeerk 001 - 109 од.;
- Volkswagen iD.4 - 103 од.;
- Honda M-NV - 102 од.;
- Byd Song Plus - 91 од.;
- Nissan Ariya - 74 од.
Серед вживаних авто, які вперше отримали українську реєстрацію, лідерами були:
- Nissan Leaf - 440 од.;
- Tesla Model 3 - 325 од.;
- Tesla Model Y - 310 од.;
- Volkswagen e-Golf - 196 од.;
- Hyundai Kona - 179 од.
Загалом, з січня 2024 року першу реєстрацію пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту. З них близько 20% – електромобілі.
Нагадаємо:
У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.