Враг атаковал энергообъекты в 4 областях: Херсонщина и Николаевщина частично без света
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.
Сегодня утром по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
В свою очередь, в "Укрэнерго" подтвердили информацию о том, что на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры - Николаев и Херсон).
Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.
Напомним:
Утром 16 октября город Херсон и Николаев остался без электроснабжения.