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Враг атаковал энергообъекты в 4 областях: Херсонщина и Николаевщина частично без света

Среда, 16 октября 2024, 10:41 - Артур Крыжный

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.

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Сегодня утром по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В свою очередь, в "Укрэнерго" подтвердили информацию о том, что на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры - Николаев и Херсон).

Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.

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Напомним:

Утром 16 октября город Херсон и Николаев остался без электроснабжения.

энергетика
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