У Херсоні та на Миколаївщині зникло світло – влада
Середа, 16 жовтня 2024, 09:28 -
Вранці 16 жовтня місто Херсон залишилося без електропостачання, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Джерело: голова МВА у Telegram, голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Мрочка: "У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто".
Деталі: За його словами, причини цього з’ясовують.
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Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.
Оновлено: Згодом про проблеми зі світлом повідомив також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не "приліт". Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", – написав Кім у Telegram.
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