У Херсоні та на Миколаївщині зникло світло – влада

Вранці 16 жовтня місто Херсон залишилося без електропостачання, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Джерело: голова МВА у Telegram, голова Миколаївсьої ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Мрочка: "У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто".

Деталі: За його словами, причини цього з’ясовують.

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Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.

Оновлено: Згодом про проблеми зі світлом повідомив також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не "приліт". Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", – написав Кім у Telegram.

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Українська правда