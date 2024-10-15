Украина экспортировала в Италию почти 3 миллиона тонн агропродукции за 8 месяцев 2024 года

За 8 месяцев 2024 года Украина экспортировала в Италию 2,8 млн тонн украинских продовольственных товаров и агропродукции.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Министр агрополитики Виталий Коваль провел переговоры с министром Италии Франческом Лолобриджидой во время рабочего визита в Италию.

"Италия является одним из наших важных партнеров. За первые восемь месяцев 2024 года Украина экспортировала в Италию 2,871,5 тыс. тонн продовольствия и сельскохозяйственной продукции на общую сумму 766,3 млн долларов", - отметил Коваль.

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Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач является борьба с ложными представлениями об украинском экспорте.

"Например, распространяется ложная информация о том, что наша продукция якобы заполняет европейские рынки, оставляя мало места для местных производителей", - добавил Виталий Коваль.

Напомним:

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Украина в этом году собрала ранних зерновых на 2% меньше, чем в прошлом году, в то же время недобор поздних культур составляет 10-15%.