В Україні зменшився урожай зернових

Україна цьогоріч зібрала ранніх зернових на 2% менше, ніж торік, водночас недобір пізніх культур становить 10-15%.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Ми недоотримали близько 2% ранніх зернових порівняно з минулорічним врожаєм. Ця група не так постраждала, як посів пізніх культур. Найбільше дісталось сої, гречці, кукурудзі, соняшнику. У них недобір близько 10-15%, залежно від регіону", – зазначив міністр.

За його словами, зменшення врожаю не вплине критично на продовольчу безпеку країни.

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За попередніми оцінками, врожай кукурудзи становитиме 25 млн тонн, соняшнику – 12 млн тонн, а сої – 5 млн тонн.

Нагадаємо:

Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання - близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни.

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