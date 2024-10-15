Цена на свет для населения может вырасти до 7 гривен – нардеп
Вторник, 15 октября 2024, 20:42 -
Если тарифы на электроэнергию для населения решат повысить, то они могут вырасти до 6-7 гривен за киловатт.
Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики Владимир Мороз в эфире "Новини.Live".
Отвечая на вопрос ведущей о том, как могут поднять цену на электроэнергию, нардеп ответил, что для рядовых граждан увеличение составит до 6-7 гривен.
Мороз добавил, что увеличение стоимости электроэнергии может сказаться на конечном потребителе. Если увеличивается цена на электроэнергию, то это отмечается на ценах товаров.
Реклама:
В то же время, он отметил, что НКРЭКУ на сегодня притормозило решение, которое увеличило бы тарифы на транспортировку электроэнергии.
Напомним:
С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составил 4,32 грн/кВт.
Реклама:
Реклама: