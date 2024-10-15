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Цена на свет для населения может вырасти до 7 гривен – нардеп

Вторник, 15 октября 2024, 20:42 - Артур Крыжный

Если тарифы на электроэнергию для населения решат повысить, то они могут вырасти до 6-7 гривен за киловатт.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики Владимир Мороз в эфире "Новини.Live".

Отвечая на вопрос ведущей о том, как могут поднять цену на электроэнергию, нардеп ответил, что для рядовых граждан увеличение составит до 6-7 гривен.

Мороз добавил, что увеличение стоимости электроэнергии может сказаться на конечном потребителе. Если увеличивается цена на электроэнергию, то это отмечается на ценах товаров.

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В то же время, он отметил, что НКРЭКУ на сегодня притормозило решение, которое увеличило бы тарифы на транспортировку электроэнергии.

Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составил 4,32 грн/кВт.

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