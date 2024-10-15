Все разделы
Укр / Рус

"Энергоатом" имеет резерв мощности, который можно добавить в сеть при необходимости - Котин

Вторник, 15 октября 2024, 18:41 - Артур Крыжный

НАЭК "Энергоатом", завершив плановые ремонтные работы на всех подконтрольных Украине АЭС, имеет значительный резерв мощности.

Об этом сообщил глава энергокомпании Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все девять блоков у нас в работе, выдают мощность, необходимую энергосистеме", - сказал Котин.

При этом он отметил, что атомная генерация имеет резерв мощности.

Реклама:

"Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости", - пояснил глава НАЭК.

Напомним:

В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС.

Реклама:
Энергоатом
Реклама:
Материалы по теме
Последний энергоблок, находящийся в ремонте, подключат в середине октября  4 октября 2024, 20:17
"Энергоатом" отменил ремонт фасада Хмельницкой АЭС после ценового скандала 3 октября 2024, 17:27
"Энергоатом" будет ремонтировать фасад Хмельницкой АЭС материалами в 2,5 раза дороже – СМИ 3 октября 2024, 16:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте