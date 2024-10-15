"Энергоатом" имеет резерв мощности, который можно добавить в сеть при необходимости - Котин
Вторник, 15 октября 2024, 18:41 -
НАЭК "Энергоатом", завершив плановые ремонтные работы на всех подконтрольных Украине АЭС, имеет значительный резерв мощности.
Об этом сообщил глава энергокомпании Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".
"Все девять блоков у нас в работе, выдают мощность, необходимую энергосистеме", - сказал Котин.
При этом он отметил, что атомная генерация имеет резерв мощности.
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"Имеем значительный резерв мощности, которую сможем добавить при необходимости", - пояснил глава НАЭК.
Напомним:
В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС.
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